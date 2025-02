Intervenendo all’Assemblea della Cisl a Roma, la premier Giorgia Meloni non ha risparmiato grandi complimenti al segretario del sindacato, Luigi Sbarra. Lo ha definito “un interlocutore franco, determinato, onesto”. Con Luigi Sbarra, “anche quando non siamo stati d’accordo sapevamo che avevamo di fronte qualcuno a cui interessava il bene dei lavoratori, non semplicemente il bene dell’organizzazione che rappresentava, o addirittura il bene di una parte politica“, ha aggiunto