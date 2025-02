Sul sito web della Federazione Ginnastica Italiana non risulta occupata la carica di procuratore capo, il numero uno degli organi di giustizia, quello che può essere definito come il “pubblico ministero sportivo”. La Commissione Federale di Garanzia ha sollevato dal suo incarico l’avvocato Michele Rossetti, capo della Procura Federale della Federazione Ginnastica Italiana (Fgi). La decisione dell’organo che tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia, quindi della stessa procura federale, è figlia del processo per gli abusi sulle Farfalle che aveva coinvolto la direttrice tecnica Emanuela Maccarani.

Come riporta il Corriere della Sera, la rimozione di Rossetti – che sarebbe dovuto rimanere in carica fino al 30 giugno – è avvenuta per “violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza e grave negligenza nell’espletamento delle funzioni”. Rossetti è stato il “pubblico ministero” del procedimento sportivo contro Maccarani, la direttrice tecnica dell’Accademia della Ritmica di Desio, e colui, che di fronte al Tribunale Federale dove Maccarani (con la sua assistente Olga Tishina) era accusata di maltrattamenti da parte delle ex farfalle Nina Corradini e Anna Basta, chiese e ottenne una semplice ammonizione per la tecnica sostenendo che questa si era resa colpevole solo di “eccesso di affetto”.

Nelle intercettazioni realizzate dai carabinieri per conto della Procura di Monza, nell’ambito dell’inchiesta penale che era stata aperta sul caso, emersero conversazioni in cui Rossetti sosteneva che “il problema è che i media gli hanno dato uno spazio enorme. Cioè due s****e che dicono cose che hanno avuto una risonanza paurosa, invitate da tutte le parti. Io ho scatenato i miei agenti segreti dicendogli di trovarmi tutte le ex farfalle che non si sono messe in combutta con queste, e me le sentirò”.