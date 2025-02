Alexander Zverev è stato protagonista di una disavventura che ha reso decisamente meno piacevole il suo arrivo in Argentina, dove sarà impegnato nel torneo di Buenos Aires. Il numero 2 del ranking Atp si è ritrovato di fatto senza bagagli dopo che le sue valigie sono state spedite erroneamente da Roma alle Maldive. Il tedesco però sembra aver preso il disguido con filosofia.

Zverev dopo aver ricaricato le pile dalla sconfitta subita in finale contro Jannik Sinner agli Australian Open 2025 è partito da Roma, dove ha fatto probabilmente scalo, con destinazione Argentina. Il tennista è arrivato in Sudamerica, ma senza tutti i suoi effetti personali. In una storia pubblicata sul proprio account Instagram il tedesco ha raccontato: “Qualcuno può spiegarmi com’è possibile che io voli da Roma a Buenos Aires e che le mie valigie, invece di venire con me, vengano spedite alle Maldive?”. Un disagio non di poco conto per Zverev che l’ha presa comunque sul ridere: “Immagino che le mie valigie abbiano già bisogno di una vacanza“. L’atleta non ha però rivelato se nei bagagli finiti nelle isole dell’Oceano Indiano ci fossero anche le sue attrezzature da tennis. Le immagini inerenti al suo arrivo nel club dell’Argentina Open lo hanno ritratto con solamente una racchetta e uno zainetto. Le foto lasciano ipotizzare che anche gli attrezzi del mestiere siano finiti alle Maldive, a ben 14mila chilometri di distanza dal loro proprietario. Zverev comunque avrà qualche giorno per sperare di riavere le sue cose, visto che l’esordio a Buenos Aires è previsto nella sessione serale di mercoledì o persino giovedì. Questo in quanto testa di serie numero uno, con il primo avversario che sarà uno tra Carballes Baena e Lajovic. Dal suo lato di tabellone, troverà possibili pericoli italiani come Darderi e Musetti.