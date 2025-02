Che cos’ha in mente Gianmarco Tamberi? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo dal 23 gennaio scorso, quando l’atleta ha pubblicato un’enigmatica storia sul proprio profilo Instagram che recitava: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”, scritta su uno sfondo completamente nero. Da quel momento, il campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 ha cominciato a postare sui social dei video accompagnati da dettagliate didascalie inerenti alcune delle sue gesta compiute nel corso della carriera.

Il primo post è datato 27 gennaio e s’intitola “2009, quando tutto è iniziato” . E poi ancora “2010, la mia vera forza siete sempre stati voi”, “2011, la prima medagli azzurra”. Insomma, Gimbo sta ripercorrendo le tappe principali del suo viaggio sportivo, giungendo fino a quello di ieri, domenica 9 febbraio chiamato, “2023, che storia pazzesca”. Manca solo il capitolo dedicato al 2024, anno tra l’altro sfortunato per l’azzurro. Era tra i favoriti per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, dove però ha dovuto rinunciare ai sogni di gloria a causa di un calcolo renale che ha provocato violente coliche proprio a ridosso della manifestazione internazionale. Il marchigiano si è qualificato per la finale ma in pedana, nel giorno decisivo, non è stato in grado di competere per le medaglie. La sensazione di molti è che Tamberi stia pensando al ritiro. In questo caso non lo vedremmo protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: in California, avrebbe 36 anni. Non resta che attendere, ma la sensazione è quella di essere vicini alla chiusura di un’epoca.