Jannik Sinner ha un nuovo tifoso d’eccezione: Bill Gates. Il magnate e filantropo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di domenica 9 febbario, ha confessato la sua ammirazione per l’azzurro, numero 1 del tennis mondiale. “Credo che Sinner sia incredibile, fra i giovani giocatori è davvero quello che preferisco“, ha ammesso Gates, che ha detto di apprezzare il 23enne non solo per le sue qualità tecniche. “È incredibile, meraviglioso, sta sempre calmo, ha un’attitudine sempre positiva ed è davvero una stella”.

Il recente trionfo agli Australian Open 2025, torneo in cui si è riconfermato campione battendo il tedesco numero 2 del ranking Atp Alexander Zverev in finale, ha dato ulteriore lustro alla sua fama in tutto il mondo. Una prova? Ora Jannik Sinner ha scoperto di avere un nuovo tifoso di un certo spessore come il miliardario statunitense fondatore di Microsoft Bill Gates. Il tennista italiano si sta concedendo adesso un momento di riposo prima di tornare in campo. Ha rinunciato all’Atp di Rotterdam, ma fra una settimana gareggerà nell’Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio in Qatar.