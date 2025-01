Kolo Muani è un nuovo giocatore della Juventus: il francese arriva a Torino in prestito secco dal PSG. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte atterra in Italia nel pomeriggio, poi svolgerà le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente bianconero ed essere subito a disposizione della squadra. Il 26enne era stato anche l’oggetto del desiderio del Milan (così come Marcus Rashford), ma alla fine una telefonata con Thiago Motta è stata decisiva per convincerlo a sposare la causa della Juventus. Il destino però ha voluto che il primo match del 26enne con la sua nuova squadra fosse proprio contro i rossoneri, in quella che sabato 18 gennaio sarà un’importante sfida in ottica qualificazione alla prossima Champions League (la Juve è al quinto posto con 34 punti, il Milan ne ha 31 ma con una gara in meno).

C’erano diversi club sul calciatore francese, volenteroso di lasciare i parigini per proseguire altrove la propria carriera, e infatti Kolo Muani ha voluto parlare personalmente con gli allenatori delle squadre più interessate a lui. Tra i colloqui più rilevanti, spiccano quelli con Sergio Conceição, che lo aveva già allenato ai tempi del Nantes, con Ange Postecoglou e con Rúben Amorim, allenatori rispettivamente di Tottenham e Manchester United. Ma è stato Motta, con una telefonata, a convincerlo a scegliere la Juventus.

Anche la posizione della società è stata fondamentale: i bianconeri pagheranno infatti l’intero stipendio del calciatore di proprietà del Psg. L’approdo di Kolo Muani era uno dei principali obiettivi di Giuntoli per questo mercato di gennaio: con Milik ancora alle prese con diverse problematiche fisiche, Vlahovic non aveva di fatto sostituti. Qui sorge però una domanda: il francese sarà il semplice ricambio del serbo o rischierà di rubargli la titolarità? Il classe 2000 non è sceso in campo nel match con l’Atalanta di ieri sera a causa di un nuovo, ennesimo infortunio. Queste condizioni fisiche precarie, sommate a un feeling mai nato con Thiago Motta hanno reso Dusan Vlahovic non più un intoccabile nella Juventus. Le voci sull’attaccante serbo, che nel 2026 andrà a scadenza di contratto, cominciano a essere sempre più insistenti e secondo gli addetti ai lavori l’ipotesi che il bianconero possa lasciare il club in estate è sempre più concreta.