“Io l’ho visto come funzionava il genocidio, ed era preparato a tavolino già da tempo”. Così la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, parlando al Memoriale della Shoah in occasione dell’annuale cerimonia che ricorda la partenza del treno che l’ha condotta al campo di concentramento. “Ci hanno divisi, gli uomini dalle donne – ha raccontavo – Vedevo che mio papà si allontanava. Quando ci siamo lasciati non avevo capito che sarebbe stato per sempre”. L’evento è stato organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per ricordare gli 81 anni dalla deportazione di Liliana Segre. La senatrice ha poi lanciato un monito rivolto alle tante guerre che coinvolgono varie parti del mondo. “I bambini sono sacri, non devono essere toccati – ha ricordato dal palco – I bambini devono essere salvaguardati ovunque, in Sudan come in Israele, in Congo come in Palestina, in Ucraina come nel corno d’Africa”. “Il dolore, il terrore, la persecuzione, la prigionia, la morte inflitti ai bambini pesano come macigni sulle nostre coscienze di esseri umani”, ha concluso.