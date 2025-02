Mattia Bellucci non si ferma più. La favola del tennis numero 92 al mondo continua: ha battuto Stefanos Tsitsipas in due set (6-4, 6-2) conquistando la semifinale dell’Atp 500 di Rotterdam, la sua prima in un circuito Atp. Il 23enne di Busto Arsizio ha così fatto fuori un altro big nel giro di 48 ore dopo aver steso in tre set Daniil Medvedev negli ottavi.

Se è un sogno non svegliatelo. Mattia Bellucci è senza dubbio la rivelazione del torneo. In poco meno di un’ora e mezza di partita, ha fatto fuori il tennista greco numero 11 al mondo. Nel primo set l’azzurro classe 2001 di Busto Arsizio, ai vantaggi e con la prima a uscire, è riuscito a far suo il primo parziale della partita tenendo testa a Tsitsipas dopo una serie di rimonte e contro rimonte. L’ultimo game l’ha giocato come se fosse un fuoriclasse nel momento decisivo. Il greco ha provato a resistere, ma sulla palla del contro-break l’italiano ha conquistato il più bel punto della partita chiudendo a rete. Rete che ha cercato anche sul set point, ma non c’era bisogno: la curva mancina ha ferito il rovescio di Tsitsipas, fuori misura in risposta. Il secondo e ultimo set è stato poi dominato da Bellucci: terzo game fantastico per lui, che ha piazzato una risposta vincente sullo 0-15 e poi un passante che ha piegato la racchetta di Tsitsipas per portarsi sullo 0-40. Il greco è risalito sulla parità, ma poi ha regalato una quarta palla break, dove Bellucci non ha perdonato: la risposta è stata poderosa, e l’ateniese è riuscito a contrastarla. Sul 5-2 il greco ha annullato il set point dell’azzurro e, ai vantaggi, ha fatto suo il settimo game della partita. Bellucci ha servito però per chiudere la partita ed è volato così in semifinale a Rotterdam. Ad attenderlo ci sarà l’australiano Alex De Minaur. Al termine del match, l’intervistatore ha informato l’italiano che in questo momento è in 68esima posizione nel ranking e ha anche guadagnato bel premio in denaro. Il classe 2001 ha quindi dichiarato: “Non volevo sapere del ranking, ma me l’hai detto! Però non si tratta dei punti in classifica e cerco anche di non pensare al prize money perché sono giovane. Si tratta di come affrontare questo tipo di partite e di riuscire a sentire questo tipo di libertà ogni giorno: questo è molto importante per me ed è quello su cui lavoriamo”.