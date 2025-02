Kirian Rodríguez ha dichiarato in conferenza stampa di avere una recidiva del linfoma di Hodgkin (la stessa malattia che colpì Salva Ferrer nel 2023), il cancro che lo aveva già obbligato a interrompere l’attività agonistica circa due anni e mezzo fa. “L’ematologo mi ha detto che ho avuto una recidiva del cancro e che devo fermarmi per 6 mesi. Inizierò un altro ciclo di chemioterapie per combattere nuovamente questa malattia. Spero di rivedervi la prossima stagione”, ha annunciato il calciatore 28enne del Las Palmas.

Rodriguez ha poi espresso parole di gratitudine nei confronti del suo club: “Voglio ringraziare la società e tutti i dirigenti. Sono sempre stati molto importanti per me, mi sono sentito supportato e sostenuto in ogni momento. Voglio anche ringraziare lo staff tecnico e i miei compagni di squadra, perché senza di loro non sarei qui – ha ammesso lo spagnolo – Sapete che sono sempre stato trasparente. In un’altra occasione potremo sederci per un caffè e vi risponderò con totale sincerità. Ma ora devo fermarmi e combattere di nuovo”.

Il calciatore ha aggiunto: “Saranno 6 mesi di lotta, ma sono sicuro che la prossima stagione tornerò. Ho piena fiducia nel club e nei miei compagni, so che ci salveremo”. In questa stagione, il centrocampista aveva giocato 21 delle 22 partite di campionato, imponendosi come uno dei migliori giocatori della squadra. Tutto il mondo del calcio ha espresso la propria solidarietà e vicinanza nei suoi confronti, con messaggi di sostegno da parte di compagni, avversari e tifosi.