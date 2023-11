Per ora basta con il calcio, è il momento delle cure: a 25 anni una drammatica notizia ha colpito Salva Ferrer, ex difensore dello Spezia oggi in prestito all’Anorthosis Famagusta a Cipro. “Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò la cura”, ha scritto il calciatore sul suo profilo Instagram. “Anche se non posso negare che sia stato un duro colpo sia per me che per la mia famiglia, la prognosi è positiva e spero di avere una pronta guarigione per tornare a giocare e divertirmi al più presto. Sono molto chiaro che la paura è inutile per combattere questa malattia”.

Su X lo Spezia ha espresso vicinanza al difensore spagnolo. In un post pubblicato sull’account ufficiale della società si legge: “Per quattro stagioni hai lottato come una vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!”.

Il linfoma di Hodgkin è una forma di tumore che si origina dai linfociti e che più frequentemente coinvolge i linfonodi della metà superiore del corpo (collo, ascelle, torace), ma qualunque organo può essere potenzialmente interessato. Come per altre malattie del sangue, non è di solito noto quali siano le cause alla base della malattia e non sono identificati specifici fattori di rischio. È una malattia che riguarda il sistema linfatico e porta nel tempo a compromettere la capacità del corpo di difendersi dalle infezioni.