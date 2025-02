Due anni fa, durante una lite, morse un suo studente e ora sta affrontando un processo, con l’accusa di lesione aggravate, dopo la denuncia dell’ex allievo. Ora il professore è stato chiamato a difendersi in tribunale a Cuneo. Davanti al giudice ha descritto l’accaduto come “una reazione quasi inconsapevole di autodifesa”, affermando di avere agito per liberarsi dalla presa del ragazzo.

I due erano stati protagonisti di un’animata discussione davanti alla porta della classe, motivata dal rifiuto del professore di concedere all’alunno il permesso di andare in bagno. “Non intendevo fare del male al ragazzo – ha aggiunto l’imputato – né tantomeno costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. In ogni caso sono molto dispiaciuto per quanto accaduto”.

Agli atti c’è anche un video, girato col telefonino da un altro studente, che riprende lo scontro fisico. Il docente precario, a seguito di questo episodio, avvenuto nella sede di Racconigi dell’Itis Arimondi-Eula, era stato destituito. Nel frattempo, ha ottenuto un incarico temporaneo in un’altra scuola della provincia. La conclusione del processo è prevista per il 22 maggio.