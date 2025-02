Nick Kyrgios ha ancora voglia di polemizzare. Questa volta, a sorpresa, non ce l’ha solo con Jannik Sinner. Il tennista australiano infatti, dopo l’ormai consueta frecciatina indirizzata al numero uno al mondo, se l’è presa sui social anche con Benedetta Boeme, l’ex fidanzata del calciatore italiano dell’Arsenal Riccardo Calafiori, per un episodio legato a quando l’azzurro vestiva la maglia del Bologna. Ma cos’è accaduto?

Nelle sue stories su Instagram, Kyrgios ha condiviso una notizia emersa nelle scorse ore, inerente la positività alla metanfetamina del tennista 29enne Gonçalo Oliveira. Il numero 245 del ranking Atp è stato sospeso in maniera provvisoria mentre stava disputando un challenger a Manzanillo, in Messico. L’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha affermato che la sostanza trovata nel corpo di Oliveira “non era specificata e non possedeva una valida esenzione per uso terapeutico per la stessa”. Kyrgios non ha perso l’occasione per tirare in mezzo, pur senza citarlo, il caso Clostebol che vede coinvolto Sinner: “Gli steroidi sono a posto, ma questo è folle! Il mondo del tennis è impazzito“.

In realtà, come noto, il numero uno al mondo è stato scagionato completamente dall’accusa di doping e il suo caso è oggetto del ricorso della Wada al Tas per il discorso legato alla eventuale grado di colpa o negligenza, relativo alle modalità con cui è avvenuta la contaminazione. La sorpresa però è arrivata poco dopo. L’australiano ha condiviso un video riguardante la celebre irruzione dell’ex fidanzata di Calafiori durante l’intervista del calciatore al termine di Bologna-Juventus della scorsa stagione. Una scena diventata virale con Benedetta Boeme che entrò sul terreno di gioco durante la festa degli emiliani e si piazzò vicino al suo compagno di fronte alle telecamere di Dazn e all’inviata Giorgia Rossi. “La sua ragazza marca il territorio perché l’intervistatrice è attraente“. Questo il titolo che Kyrgios ha dato al video. Una scena che probabilmente l’australiano ha visto solo ora, e ha commentato sostenendo: “Comportamento incredibile“. Il tutto nonostante le smentite dell’epoca arrivate proprio dalla diretta interessata.