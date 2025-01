Per Nick Kyrgios, è stato un mese di gennaio da dimenticare: eliminato al primo turno sia al torneo di Brisbane che soprattutto agli Australian Open. Poteva essere l’occasione per l’australiano di mantenere un profilo basso. Le delusioni rimediate sul campo, sia in singolare che nel doppio, lo avevano fatto tacere per un po’ sui social. Ma a Kyrgios basta sentire il nome di Jannik Sinner che il veleno torna a scorrere nelle sue vene.

Questa volta, tutto è cominciato da un post ironico pubblicato su X che, giocando sul termine “Bye” (utilizzato per indicare una testa di serie che passa automaticamente un turno), lasciava intendere che questa condizione avesse “vinto più partite nel 2025” rispetto all’australiano. Una semplice presa in giro, ma a quanto pare Kyrgios non era dello stesso avviso. Poco dopo, ha risposto al post tornando su una delle sue battaglie: il caso Clostebol che vede coinvolto l’altoatesino. “Bye ha fallito meno test antidoping di Sinner”, ha scritto l’australiano in un commento che ha prontamente sollevato una marea di reazioni. C’è chi ritiene che dietro le polemiche di Kyrgios contro il numero uno al mondo ci sia la mano di Novak Djokovic. A supporto di questa tesi è stato l’intervento di Pavvy G, un blogger controverso e autoproclamato fan di Djokovic, conosciuto per i suoi frequenti attacchi contro Sinner. Pavvy G ha risposto al tweet di Kyrgios con due emoji ridenti, infiammando ulteriormente la discussione con i supporter dell’altoatesino.

L’attacco di Kyrgios questa volta però si è trasformato in un boomerang. I fan di Sinner ma non solo hanno subito risposto al post dell’australiani con messaggi a difesa del numero 1 al mdono “Tu Sinner te lo sogni anche la notte”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Vinci uno Slam e poi ne riparliamo”. Soprattutto, l’account di Kyrgios è stato invaso di meme, di foto e di video che raffigurano Sinner mentre alza al cielo il trofeo degli Australian Open. Come a dire: “Ti ha risposto sul campo anche questa volta”. Non solo, in molti hanno condiviso un video di Antonio Cassano che rivolgendosi a Kyrgios dice: “Smettila di rosicare“.