Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, ad una profondità di 2.7 chilometri a Napoli, è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle 8,52 preceduta da una di 2.6 alle 8.32. I due eventi più forti rientrano in uno sciame che è iniziato alle 8,11 con una prima scossa di 1.1 e seguita, finora, da numerose scosse. L’evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti. Gli studenti dell’istituto Nitti nel quartiere di Fuorigrotta sono rimasti all’esterno della scuola in attesa che si completassero le verifiche per il loro ingresso in sicurezza. Stesse procedure anche al liceo Righi. Questi protocolli di cautela sono stati osservati anche a Pozzuoli: “Al momento ci sono verifiche in corso sul territorio da parte della Protezione civile regionale e della Polizia municipale” riferisce all’Adnkronos il sindaco Gigi Manzoni.

Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Tavolo di monitoraggio istituito in Prefettura, attivato a seguito delle scosse di terremoto che hanno interessato la zona flegrea. I sindaci interessati, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la centrale operativa del 118 hanno riferito che non si registrano danni a cose e persone. Il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Rossini, che si trova nel nel quartierdi Bagnoli ha disposto, per la giornata odierna, la sospensione delle lezioni, così come altri 6 dirigenti scolastici di istituti di Pozzuoli . In via precauzionale è stata altresì disposta la chiusura dei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei in attesa delle verifiche di rito. La situazione, si sottolinea, è attentamente monitorata presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura, in costante contatto con tutti gli operatori istituzionali interessati.

“Posso dirlo con certezza, ai Campi Flegrei si continua con una dinamica bradisismica caratterizzata da terremoti meno frequenti, da una deformazione crostale di un centimetro che presenta lo stesso andamento registrato ad agosto e con un degassamento molto intenso, ma presente già da molti anni. Ci saranno altre scosse per la relazione tra la deformazione della crosta ed eventi sismici” aveva detto proprio qualche giorno fa all’Adnkronos Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, la sede di Napoli dell’Ingv. Nelle ultime ore si era registrato l’allarme di qualche vulcanologo a proposito di una situazione “critica” nell’area dei Campi Flegrei, con indizi sulla ripresa dell’attività. “Recenti studi hanno mostrato l’importanza del monitoraggio, cosa che si fa ormai dal 1982-1984. Lo scenario, è sempre in evoluzione, ma oggi non è cambiato nulla rispetto a ieri o altro ieri ma ci sono strumenti che tengono conto di tutti i parametri, che vengono poi analizzati in tempi reali dall’Osservatorio Vesuviano – aveva spiegato Di Vito -Nell’ultima settimana ci sono stati 44 eventi di magnitudo maggiore di 0 ai Campi Flegrei. L’andamento è simile a quello da agosto in poi, si possono concentrare periodi di scosse ed altri di quiete”.

Nei giorni scorsi propri un nuovo studio degli scienziati dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra cui proprio Di Vito, ha fornito ulteriori elementi sul fenomeno bradisismico in corso ai Campi Flegrei. Nelle fumarole della solfatara dei Campi Flegrei è stato rilevato, a partire dalla fine del 2018, un aumento nelle concentrazioni di zolfo dovute ai gas prodotti dal magma in risalita nella crosta terrestre, tra i 9 e i 6 chilometri di profondità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. I risultati dello studio, al quale ha contribuito l’Università di Palermo, “non implicano un’eruzione vulcanica imminente“, rileva l’Ingv in un comunicato, ma “sottolineano l’importanza di un monitoraggio continuo dell’area”.

Gli autori della ricerca, guidati da Stefano Caliro, osservano che “un crescente rilascio di zolfo dalle fumarole è tipico dei vulcani quiescenti che attraversano una fase di possibile e graduale riattivazione”. La ricerca si è basata sulla raccolta sistematica di campioni e su analisi chimiche dei gas emessi dalle fumarole. I dati indicano che il crescente contenuto di zolfo si deve alla risalita del magma, che riscalda il sistema idrotermale superficiale e libera questo elemento intrappolato nei minerali. Il meccanismo, inoltre, è una delle cause della sismicità osservata nei Campi Flegrei negli ultimi anni. “Il crescente contributo magmatico nei gas – dice Giovanni Chiodini dell’Ingv di Bologna, tra gli autori dello studio – suggerisce una importante evoluzione nella dinamica del sistema vulcanico flegreo dal 2018″. ”

Lo studio su Nature