Un altro attacco frontale a Francesco Lo Voi, il procuratore di Roma già nel mirino del centrodestra per aver iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni e altri membri di governo per il caso Almasri. A quanto riferiscono Repubblica e Corriere, nella sua audizione segreta di martedì di fronte al Copasir (il Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti) il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha accusato il magistrato di aver commesso un reato gravissimo depositando un’informativa riservata ricevuta dall’Aisi, l’agenzia di intelligence per l’interno, agli atti di un’indagine a carico di due giornalisti, di fatto rendendola pubblica. E ha sottolineato come sia dovere di ogni pubblico ufficiale denunciare le notizie di reato, sottintendendo quindi che nei confronti di Lo Voi potrebbe essere presentato un esposto alla Procura di Perugia, competente sulle indagini a carico dei magistrati in servizio nella Capitale.

La vicenda riguarda gli accertamenti svolti dall’Aisi su Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Giorgia Meloni. Caputi aveva denunciato per rivelazione di segreto i cronisti del quotidiano Domani: cercando le fonti del loro articolo, i pm erano risaliti ad alcune ricerche nelle banche dati svolte sul suo nome dai servizi. Così ne avevano chiesto conferma al Dis, il Dipartimento per le informazioni per la sicurezza, la struttura che coordina l’intelligence: in risposta era arrivata la nota “riservata” con la descrizione degli accessi, allegata da Lo Voi al fascicolo e quindi messa a disposizione degli indagati, nonostante il divieto per legge di “estrarre copia” degli atti classificati consegnati all’autorità giudiziaria. Come ha raccontato il Fatto, peraltro, la ricerca più lunga effettuata su Caputi, della durata di 57 minuti, è stata fatta da un funzionario dei servizi che è anche un ex esponente di Fratelli d’Italia.