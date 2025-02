Nel suo intervento in Aula, dopo le informative dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli si è detto “contento” che “dopo la scarcerazione avvenuta in seguito agli errori della Cpi Almasri sia in Libia e non libero in Italia, sono contento per la sicurezza degli italiani in Libia perché ci sarebbero potute essere ritorsioni”