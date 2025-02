Poco meno di un anno fa, il 16 febbraio 2024, a Firenze il cedimento di una trave portante di una struttura in costruzione, un supermercato Esselunga, provocò la morte di tre operai. La procura toscana ha chiuso le indagini sull’incidente che causò anche il ferimento di tre lavoratori. E sono tre gli indagati a cui sono contestati, a vario titolo, i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. In corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l’azienda che costruì la trave.

Già pochi giorni dopo l’incidente il procuratore parlò di diverse criticità riscontrate nel cantiere. Cinque le vittime del crollo: Bouzekri Rachimi, 56 anni, marocchino, Mohamed El Farhane, marocchino di 24 anni, Mohamed Toukabri, tunisino di 54 anni; Taoufik Haidar, marocchino di 45 anni e Luigi Coclite di 59 anni, italiano. Dopo il crollo furono impegnati centinaia” di vigili “con varie specializzazioni: Usar (Urban search and rescue), Saf (Speleo alpino fluviale); Gos (Gruppo operativo speciale); Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto); Coem (Comunicazione in emergenza)” e “cinofili”. L’ultimo corpo fu recuperato cinque giorni dopo l’incidente.

Secondo quanto riporta La Nazione gli indagati sarebbero due professionisti e l’amministratore delegato di una ditta. Non sarebbero stati fatti i dovuti calcoli e verifiche sui carichi di trave, armatura e dente. Ci sarebbero dunque stati errori che hanno infine causato il crollo. Che avvenne nel momento in cui gli operai stavano gettando il cemento della soletta, ovvero quello che poi rende strutturale il solaio. Questo peso aggiuntivo potrebbe quindi aver fatto cedere il ‘dente’ sul quale la trave o il solaio poggiava che cadendo aveva innescato un effetto domino con gli altri piani sottostanti in costruzione.