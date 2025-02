Un uomo è entrato armi in pugno in un centro di formazione per adulti in Svezia e ha aperto il fuoco. Così sono state uccise, secondo le indiscrezioni che filtrano dai media locali, “numerose persone, con almeno 15 altre che sono state ferite”. La sparatoria è avvenuta a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Le autorità locali della contea hanno dichiarato in una nota che quattro persone sono state ricoverate negli ospedali della zona dopo l’attacco e che tra i feriti c’è anche l’assalitore che, in un primo momento, era stato dichiarato morto dopo essersi suicidato. Nessun poliziotto è invece stato colpito.

Il sito Aftonbladet precisa che l’ospedale locale sta svuotando il pronto soccorso e l’unità di terapia intensiva per prepararsi ad accogliere i feriti. “Le informazioni sugli atti di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi”, ha affermato il ministro svedese della Giustizia, Gunnar Strommer. Il 28enne Andreas Sundling, tra i testimoni oculari della sparatoria, ha raccontato di aver “sentito dei botti” e “visto molto sangue”. “La scuola è piena di poliziotti”, ha aggiunto Sundling, precisando all’Expressen che “ora siamo seduti qui in attesa di essere evacuati dalla scuola. Le informazioni che abbiamo ricevuto sono che dobbiamo restare e aspettare”.

il primo ministro, Ulf Kristersson, è intervenuto pubblicamente: “È con tristezza che ho ricevuto la notizia del terribile atto di violenza avvenuto a Örebro. I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti e ai loro familiari. È un giorno molto doloroso per tutta la Svezia. I miei pensieri vanno anche a tutti coloro la cui normale giornata scolastica è stata sostituita dal terrore. Essere confinati in classe, preoccupandosi per la propria vita, è un incubo che nessuno dovrebbe vivere. Il governo è in stretto contatto con la polizia e monitora attentamente gli sviluppi”.