Lascia increduli ciò che è successo nel primo turno di Coppa Davis tra Belgio e Cile. A Hasselt, i Diavoli Rossi hanno battuto i sudamericani 3-1, con il punto decisivo firmato da Zizou Bergs, che ha avuto la meglio su Cristian Garin con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5. Ma l’episodio che ha portato tutto il mondo a parlare di questo match arriva nell’11esimo game del terzo set: Bergs toglie il servizio a Garin, esulta in maniera scomposta, e mentre i due si stanno dirigendo verso le rispettive panchine, urta l’avversario, che cade a terra.

Il Cile reclama la squalifica del Belgio, Garin non vuole più tornare in campo: il gioco resta fermo per circa 20 minuti. “Non hai le palle per squalificare lui, ma per punire me sì”. Il giudice di sedia, infatti, assegna il penalty game al Cile per time violation, e il Belgio vince la partita. La federazione cilena, attraverso i suoi account social, ha poi diffuso una dichiarazione del medico Alejandro Orizola, con tanto di foto di Garin sul cui volto si nota un occhio rosso. “Cristian Garin ha ricevuto un forte colpo al globo oculare, motivo per cui è caduto e ha battuto la testa. Questo gli ha causato infiammazione, difficoltà a vedere, nausea e forte mal di testa, anche se in nessun momento ha perso conoscenza. Cristian Garin non era in condizioni di continuare a giocare”.

Netta la presa di posizione anche del comitato olimpico cileno: “Desideriamo esprimere la nostra indignazione e incredulità per quanto accaduto oggi nella serie di Coppa Davis tra Belgio e Cile, dove il nostro tennista Cristian Garin ha subito un’aggressione da parte del giocatore Zizou Bergs durante un cambio di campo — si apprende nel comunicato —. Questa situazione ha causato una serie di conseguenze fisiche, certificate sul campo dal medico capo della delegazione e direttore del COCH, dottor Alejandro Orizola. Abbiamo comunicato alla federazione cilena di tennis la nostra piena collaborazione per intraprendere le azioni necessarie affinché questo deplorevole scandalointernazionale non rimanga impunito. Sosteniamo in questa ingiustizia il giocatore Cristian Garin, il capitano Nicolás Massú e tutta la squadra cilena di Coppa Davis”.