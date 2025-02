Un anno, nove mesi e dieci giorni di condanna, oltre all’interdizione dai pubblici uffici. È questa la condanna inflitta, con rito abbreviato, all’ex pubblico ministero di Torino Enzo Bucarelli. Il magistrato era accusato di aver cancellato dal cellulare di Demba Seck, ex calciatore granata oggi al Catanzaro, alcuni video intimi che quest’ultimo aveva girato di nascosto con l’ex fidanzata, ignara di essere ripresa.

Il giocatore li aveva poi divulgati agli amici. Era così stato aperto un fascicolo per “revenge porn”, poi chiuso con un’archiviazione per il giocatore del Toro. La condanna di Bucarelli – che doveva rispondere di depistaggio – è stata decisa oggi dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, Luigi Iannelli, che ha anche disposto la liquidazione dei danni per un importo di 15mila euro per il ministero della Giustizia, 10mila euro alla donna e altrettanti anche per la Presidenza del Consiglio.

I fatti risalgono al febbraio del 2023, quando a Bucarelli, grande tifoso del Toro, fu assegnato il fascicolo nato dalla denuncia della giovane. La ragazza, V.G., aveva raccontato che, dopo aver interrotto la storia con il calciatore, aveva ricevuto da lui su Whatsapp due video intimi girati di nascosto e accompagnati da un messaggio minatorio. Il pm a quel punto perquisiva Seck e trovava i filmati sul suo smartphone, insieme alla prova che fossero già stati trasmessi a suoi amici (e accolti da risate e dai commenti “Che animale” e “Figa questa però”).

Eppure, secondo l’accusa, invece di sequestrare il telefono e clonare il suo contenuto chiedeva all’indagato di cancellare i filmati, comunicando alla presunta vittima che i video non erano stati diffusi e suggerendole di rimettere la querela e arrivare a una transazione con il calciatore. Transazione e ritiro che in effetti avvennero, salvando Seck dal rinvio a giudizio. Per questi fatti, Bucarelli è stato trasferito in via cautelare dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e spostato a Genova con le funzioni di giudice civile.