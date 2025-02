La Procura di Perugia, competente sulle indagini nei confronti dei magistrati in servizio a Roma, ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, nei confronti del procuratore della Capitale Francesco Lo Voi e dell’avvocato Luigi Li Gotti, sulla base di un esposto presentato di un avvocato, Luigi Mele. Li Gotti è l’avvocato che ha denunciato alla Procura di Roma i vertici del governo per la liberazione del generale libico Osama Almasri: sulla base di quell’esposto, il procuratore Lo Voi ha iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, venendo perciò attaccato in modo violento dalla maggioranza.

Nei confronti di Li Gotti, l’esposto dell’avvocato Mele ipotizza i reati di calunnia aggravata, attentato contro gli organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni; nei confronti del procuratore, invece, si ipotizzano l’omissione d’atti d’ufficio aggravata e l’oltraggio a un corpo politico. La denuncia è stata catalogata a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato, su indicazione del procuratore Raffaele Cantone in base alla norma di riferimento, l’articolo 335 del codice di procedura penale, modificato di recente dalla riforma Cartabia: per iscrivere una denuncia nei registri delle notizie di reato a carico di autori noti (modello 21) o ignoti (modello 44), il fatto rappresentato dev’essere “determinato, non inverosimile” e “riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice“, mentre per indagare formalmente una persona devono sussistere “indizi a suo carico”. Condizioni che, evidentemente, da questo esposto non risultavano. A differenza dei fascicoli iscritti nei registri noti e ignoti, quelli a modello 45 possono essere archiviati direttamente dal pubblico ministero, senza passare per una decisione del gip.