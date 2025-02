Clamoroso scambio a poche ore dalla chiusura del mercato Nba. Secondo la stampa americana, i Dallas Mavericks hanno ceduto la superstar slovena Luka Doncic, insieme a Maxi Kleber e Markieff Morris ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis, Max Christie e una prima scelta nel Draft del 2029. Uno scambio che rischia di sconvolgere gli equilibri a Ovest in vista dei playoff.

Un trasferimento di mercato completamente imprevedibile e inaspettato, ma che ha trovato rapide conferme da tutti principali insider della lega. Anche il General Manager dei Dallas Mavs, Nico Harrison ha assicurato la veridicità dello scambio: “Credo che la difesa vinca i titoli”, ha dichiarato a Tim MacMahon di Espn. “Credo che prendere uno dei migliori lunghi difensivi e un giocatore da come Anthony Davis, con una mentalità difensiva, ci dia una chance migliore per vincere. Siamo costruiti per vincere sia ora che nel futuro“. In estate, Doncic avrebbe potuto prolungare il suo contratto da 345 milioni di dollari con i Mavs che però sarebbero stati titubanti a causa dei diversi problemi fisici del 25enne. Per queste ragioni, sempre secondo Espn, gli stessi Mavs sono stati i primi a muoversi per organizzare lo scambio. Doncic realizzerà così il suo sogno: giocare con il suo idolo LeBron James.