All’inizio del 1933 in Germania il barone Franz Von Papen, capo del partito del Centro Cattolico, l’equivalente di allora della CDU di oggi, con i suoi voti permise a Hitler, che non aveva la maggioranza in Parlamento, di diventare capo del governo. Poi si sa come è andata.

All’inizio del 2025 il partito neonazista AfD di Alice Weidel, con i suoi voti, ha fatto avere la maggioranza ad una mozione anti migranti di Friedrich Merz, leader della CDU-CSU di oggi. Dopo 82 anni il favore viene restituito.

La CDU-CSU finora è destinata dai sondaggi ad essere il primo partito in Germania nelle prossime elezioni del 23 febbraio, mentre la AfD dovrebbe essere il secondo partito. Assieme, queste due forze dovrebbero detenere la maggioranza del Parlamento tedesco. Non è detto che riescano subito a governare, ma l’assenza di vere alternative spingerà in questa direzione e in ogni caso il programma dei democristiani tedeschi oggi è sempre più di estrema destra. Merz, dopo aver minacciato di guerra totale la Russia, ha lanciato un programma di “rottura epocale” per la Germania fondato su tre punti fondamentali: ultraliberismo economico, grande riarmo e politica di potenza, espulsione dei migranti e stretta poliziesca sulla sicurezza. A questo si aggiunge poi la scelta della schieramento totale con gli Usa di Trump e con Israele dì Netanyahu. Insomma per la prima volta in un grande paese europeo il partito destinato ad essere in testa nei sondaggi propone il programma liberal fascista e di suprematismo occidentale del presidente argentino Javier Milei. Del resto tutto il curriculum di Merz porta in questa direzione.

Straricco e rappresentante in Germania della multinazionale della finanza BlackRock (la stessa con cui oggi dialoga di affari Giorgia Meloni) Merz è il figlio politico di Wolfgang Schauble. Ricordate il ministro delle finanze della Germania che, con Mario Draghi presidente della Bce, impose alla Grecia i memorandum che distrussero il paese? Schauble è stato il teorico e la guida dell’austerità come modello economico e principio guida di tutte le decisioni politiche, in Germania e in Europa. Per lui la democrazia veniva molto dopo le decisioni economiche e di mercato: i popoli possono votare come vogliono, poi l’economia decide, fu una sua brutale affermazione.

In questa scuola di disprezzo della democrazia e dell’eguaglianza, nel nome del rigore di bilancio e della crescita dei profitti, Merz è cresciuto e ha poi dato il suo contributo. Nel 2008 il candidato cancelliere ha scritto un libello dal titolo esplicativo: Osare più capitalismo. Le garanzie sociali, i diritti dei lavoratori, il sostegno ai disoccupati sono un peso per lo sviluppo e la Germania deve liberarsene, per tornare a crescere a ritmi adeguati alle esigenze delle imprese, che devono essere sostenute riducendo le tasse ai ricchi.

Merz copia sfacciatamente Milei e Elon Musk. Il miliardario ex sudafricano più ricco del mondo, fanatico della diseguaglianza come motore della crescita, ha anche dato un contributo fondamentale allo sdoganamento della leader neonazista tedesca. Musk non solo ha esaltato Weidel come la sola salvezza del suo paese, ma in una intervista le ha permesso di affermare senza pudore che Hitler fosse comunista e antisemita. Questo delirio revisionista ha una sua logica, perché in questo modo la candidata cancelliera della AfD ha potuto contemporaneamente compiere due professioni di fede legittimanti: il liberismo economico e il sostegno ad Israele.

E poi naturalmente ci sono la deportazione dei migranti e lo stato di polizia, sui quali Merz e Weidel, come abbiamo appena visto, votano assieme già oggi.

In una Germania in profonda crisi economica, dove la folle guerra contro la Russia e l’ostilità alla Cina hanno distrutto tradizionali sbocchi del sistema industriale e dove la Volkswagen annuncia i più grandi tagli di personale dal dopoguerra, il programma economico di estrema destra ha bisogno di costruire consenso con il razzismo di stato contro i migranti. È una ricetta antica: ai lavoratori e ai poveri che perdono lavoro e diritti, si spiega che il loro nemico non sono le banche, i ricchi, le multinazionali con i loro stratosferici profitti. Il nemico del popolo tedesco sono i migranti che rubano lavoro e diritti. La ricetta razzista di Trump e Musk è assunta totalmente da Merz. E se Merz e Weidel sostengono le stesse posizioni e sono in piena sintonia con la nuova amministrazione Usa, perché alla fine, magari dopo un po’ di schermaglie tattiche, non dovrebbero governare assieme? Solo perché Scholz, la Spd e i Verdi tedeschi chiedono di mantenere l’esclusione dal governo di AfD perché neonazista?

Come sono credibili questi antifascisti che hanno sostenuto in modo fanatico la guerra alla Russia, che stanno con Israele anche nel genocidio palestinese e anzi definiscono antisemita chi lo denunci? E che ora, per seguire l’onda reazionaria, si mettono anch’essi a lanciare proclami contro l’immigrazione incontrollata. Come sono alternativi alla destra Spd e Verdi che della destra finiscono per essere una fotocopia sbiadita e che in Europa stanno con la baronessa Ursula von der Leyen, collega di partito di Merz e alleata di Giorgia Meloni?

Quello che sta accadendo in Germania è quello che è accaduto in Italia, in gran parte d’Europa e negli Stati Uniti. Quando le sinistre liberal-democratiche adottano politiche liberiste e di guerra, possono restare al governo solo se l’economia va molto bene. Altrimenti è l’estrema destra, comunque nominata o mascherata, che vince. Certo questo non vuol dire che tornino dittature come quelle del secolo scorso, in generale la forma della democrazia rimane, ma la sua sostanza di giustizia, eguaglianza, pace viene distrutta passo dopo passo.

Fino a che non si costruiranno la rottura e l’alternativa a liberismo e guerra, la destra conservatrice e liberale si sposterà sempre più su posizioni reazionarie e fasciste. Liberali e fascisti si avvicinano sempre di più in Occidente; e se questo percorso può essere chiamato da noi e altrove liberalfascismo, per ovvie ragione storiche la convergenza tra Merz e Weidel diventa liberalnazismo.