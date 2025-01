“Ciao a tutti. Potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto. Il caloroso supporto della mia famiglia e dei miei amici, insieme alla lealtà e alla fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi straordinari tifosi e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza di andare avanti”. Si apre in questo modo il lungo messaggio di Radja Nainggolan sul suo profilo Instagram a proposito della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. Il calciatore è indagato per partecipazione a organizzazione criminale. Il suo nome è al centro di un’indagine su un presunto traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa.

“Desidero esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, il sig. Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto“, ha aggiunto il centrocampista belga. “Ora che sono tornato a casa, voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità. Chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy e il tempo di cui ho bisogno per riprendermi. Per il momento – ha scritto il Ninja – non mi è consentito, e non rilascerò, alcuna intervista sul caso. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto. Significa per me più di quanto le parole possano esprimere e non me lo dimenticherò mai”, ha concluso Nainggolan che è ora in libertà vigilata e non può lasciare il Belgio.