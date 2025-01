L’ex nazionale belga Radja Nainggolan è formalmente indagato per partecipazione a un’organizzazione criminale. Lo hanno annunciato i suoi avvocati Mounir e Omar Souidi. Tuttavia, è stato “rilasciato con condizioni”, cioè sottoposto a libertà vigilata, dopo essere stato ascoltato dal giudice istruttore nel corso del pomeriggio. Dopo le 14 di oggi, il calciatore è comparso davanti al Gip di Bruxelles che doveva decidere sulla sua eventuale scarcerazione. L’ex centrocampista di Cagliari, Roma, Inter e della nazionale belga ha trascorso la notte in cella dopo essere stato arrestato assieme ad altre 15 persone nell’ambito di un’indagine su un presunto traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa. A confermare il colloquio di oggi con il Gip è stato l’avvocato del Ninja, Omar Souidi. Nove indagati sono stati già sentiti ieri dal Gip, otto resteranno in carcere, mentre il nono è stato rilasciato ma deve rispettare determinate condizioni. Altri quattro, tra cui Nainggolan, hanno passato la notte in prigione e sono stati ascoltati oggi. Secondo l’avvocato, il suo cliente non è sospettato di nulla direttamente legato alla droga, ma gli è stato chiesto un chiarimento soprattutto sulle somme di denaro che avrebbe dato o prestato a conoscenti. Sempre secondo il legale, al centro del confronto potrebbe esserci una questione legata al riciclaggio di denaro. “Le somme in questione per il mio cliente non hanno alcun legame con la droga”, ha continuato l’avvocato di Radja Nainggolan. “Si tratta di soldi che ha dato a persone che voleva aiutare finanziariamente perché è un uomo gioviale. Dobbiamo ora determinare se queste persone hanno utilizzato questi soldi illegalmente“. Secondo l’avvocato, non si tratta di cifre ingenti, soprattutto se messe a confronto a quelle che l’ex nazionale belga ha potuto guadagnare nella sua vita di calciatore professionista. “Forse è stato ingenuo, ma non ha mai avuto intenzione di aiutare persone provenienti da un certo background.” La notte trascorsa in cella ha avuto un forte impatto sul suo cliente, ha detto il Souidi. “È stato tutt’altro che piacevole. Non ha nulla da rimproverarsi in questo caso, non ha commesso alcun atto criminale, quindi può tranquillamente tenere la testa alta“.