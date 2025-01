Radja Nainggolan è stato arrestato lunedì mattina nell’ambito di un’indagine sull’importazione di cocaina dal Sud America al Belgio, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione. “Poiché gli interrogatori sono attualmente in corso, e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno formulate ulteriori osservazioni”, spiega la procura di Bruxelles.

Nell’ambito dell’indagine condotta dal magistrato Julien Moinil, la polizia giudiziaria federale ha effettuato trenta perquisizioni, principalmente nelle province di Anversa e Bruxelles, ma anche alla periferia della città. Come riporta il sito belga HLN, uno dei soci in affari di Nainggolan era precedentemente legato al traffico di cocaina. Si tratta di Ibrahim Ahmadoun che ha investito con lui nella Rad Lab, una società che si occupa di affittare ville di lusso e jet a calciatori e dj internazionali.

Nel 2016, Ahmadoun è stato condannato negli Stati Uniti per una vicenda legata al trasporto di 1.100 chili di cocaina dallo scalo di La Romana all’aeroporto di Deurne per conto di Hezbollah. “Solo perché hai commesso un errore in passato non significa che devi pagarne il prezzo per tutta la vita. Ed è semplicemente molto bravo nel suo lavoro”, era stata la risposta di Nainggolan quando gli era stata posta la questione del passato del suo socio.

Il centrocampista – che ha giocato in Italia con Cagliari, Roma, Inter e Spal – era appena tornato a giocare nella Serie B del suo Paese con la maglia del Lokeren-Temse e proprio sabato, all’esordio, era tornato a far parlare di sé per un gol segnato direttamente da calcio d’angolo.