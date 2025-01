È stato ritrovato il corpo di Andrea Prospero, il 19enne studente universitario scomparso a Perugia il 24 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento del centro storico, non lontano dal luogo della scomparsa, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla sala operativa della Questura. Sul posto, oltre alla Polizia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco: per verificare le circostanze e le cause della morte sono in corso indagini coordinate dalla Procura del capoluogo umbro, con il supporto della Polizia scientifica.

Lo studente alloggiava da alcuni mesi in un ostello, ma da una ventina di giorni aveva affitato tramite un’agenzia l’appartamento in cui è stato trovato morto: aveva già chiesto di prolungare il contratto. Nella camera sono stati ritrovati diversi farmaci e alcuni telefoni cellulari ora sottoposti all’esame degli inquirenti. Nessun segno di effrazione è stato individuato sulla porta d’ingresso.