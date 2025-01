“Siete stati straordinariamente bravi, eccezionali. Questo appuntamento sottolinea come abbiate posto il tennis ai vertici mondiali, ma soprattutto ad un maggiore livello di popolarità e di pratica e questo fa ben sperare per le prossime leve”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis. All’evento, organizzato per celebrare l’anno magico della racchetta azzurra, era assente Jannik Sinner. Mattarella però ha voluto comunque fargli i complimenti per la vittoria dell’Australian Open.