Quando vuoi essere il numero 1, anche i più piccoli dettagli possono fare la differenza. E Jannik Sinner non ha mai lasciato nulla al caso, nemmeno la scelta delle scarpe da indossare. Il campione del tennis italiano, legato indissolubilmente al brand Nike da un contratto decennale di oltre 150 milioni di euro, indossa un modello che praticamente è disegnato per lui. Con queste scarpe ai piedi ha vinto il primo Slam a Melbourne un anno fa e con le stesse scarpe sta giocando anche gli Australian Open 2025, dove è in finale contro Alexander Zverev. Si tratta di una personalizzazione ad hoc per Sinner delle Nike Court Air Zoom Zero: un modello che ormai è fuori produzione da diversi anni e che è introvabile anche in tutti gli store online, oltre che sul sito ufficiale.

Perché questa scelta? L’altoatesino di fatto ha deciso di continuare a usare le scarpe con cui è diventato grande sul circuito del tennis. La Nike infatti da un po’ di tempo ha deciso di puntare sulle Zoom Vapor Pro, presentando anche diverse evoluzioni che si adattano alle varie superfici e ai diversi tennisti. Le usano ad esempio sia Alcaraz che Holger Rune. Sinner, invece, come ha rivelato il sito specializzato Tennis Insider, indossa “un modello che sembra essere una Nike Zoom Zero personalizzata con elementi di design dell’attuale modello Nike Zoom Vapor 11″. In altre parole, una scarpa fatta dalla Nike su misura per Sinner usando però elementi di un modello che è stato dismesso.

Come sono le nuove scarpe di Sinner

Agli Australian Open 2025 la novità notata da molti riguarda però l’aspetto estetico: le nuove scarpe di Sinner disegnata dalla Nike mostrano infatti una volpe sul tallone. Una caricatura dell’animale diventato simbolo del numero 1 al mondo, che indossa una giacca e un cappellino. Inoltre, sulla scarpa ci sono una serie di impronte di zampe. La stessa volpe è presente anche sulla giacca di Sinner. La personalizzazione delle scarpe è un chiaro indice della nuova strategia di marketing della Nike, che vuole puntare sul brand Sinner come fece in passato con Federer e Nadal.

Perché usa un modello fuori produzione

La Nike Court Air Zoom Zero sembrano delle scarpe pensate apposta per il campione italiano. I due elementi chiave sono la reattività e l’ammortizzazione sulla parte anteriore del piede. A Sinner servono scarpe reattive che lo “seguano” nel suo gioco fatto di ritmo e potenza: le Zoom Zero riducono l’appoggio sul tallone. Allo stesso tempo l’altoatesino ha bisogno di un appoggio comodo sull’avampiede che non crei traumi al suo modo di colpire da fondocampo, sempre in avanzamento. Le Nike Court Air Zoom Vapor Pro usate da Alcaraz invece si basano su altri due elementi di forza: la leggerezza e la stabilità. Soprattutto questo secondo aspetto è fondamentale per un tennista scattante come lo spagnolo, che spesso sollecita i suoi piedi con repentini cambi di direzione. Insomma, piccoli dettagli che però possono fare un’enorme differenza. Sia nel modo di stare in campo, sia nel prevenire infortuni o altre problematiche.