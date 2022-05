Sarà solo questione di tempo, ma Jannik Sinner arriverà al vertice del tennis mondiale. Una convinzione che hanno avuto tutti gli appassionati della racchetta in Italia, ammirando i primi strabilianti risultati di quel ragazzino con i capelli rossi e il fisico esile. Una scalata impressionante che lo ha portato a entrare per la prima volta tra i migliori dieci del mondo nel novembre scorso, a 20 anni e due mesi (solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani di lui al momento del loro primo ingresso). Poi però qualcuno a inizio a storcere il naso, vedendo le prime difficoltà di Sinner a fare da contraltare all’esplosione del 19enne spagnolo Carlos Alcaraz. Non la Nike: la multinazionale americana, come spiega La Gazzetta dello Sport, ha offerto al 20enne altoatesino un contratto faraonico: circa 15 milioni di euro a stagione per i prossimi 10 anni. In tutto, un investimento da oltre 150 milioni di euro. Il segno evidente che secondo la Nike Sinner sarà il campione del futuro, colui che si contenderà i trofei più importanti, magari proprio contro Alcaraz.

Lo stesso spagnolo, fresco vincitore del Master 1000 di Madrid, è attualmente sponsorizzato Nike. Come analizza La Gazzetta, però, il contratto che la società del baffo ha stretto con Sinner è qualcosa di diverso. Di raro. Innanzitutto per la durata: un decennio è un tempo molto lungo. Significa credere che Sinner rimarrà al top. In secondo luogo anche per la cifra: il talento del tennis azzurro è evidentemente un marchio già vincente, che funziona e piace. La Nike è stata apripista in questo tipo di contratti, che creano un legame indivisibile tra lo sportivo e il brand: il primo esempio, il caso di scuola, è stato quello di Michael Jordan. Per Sinner, quindi, si tratta di un importante endorsement. Per anni la Nike è stata lo sponsor di Roger Federer, ora passato a Uniqlo, e contemporaneamente di Rafa Nadal. E’ stata il brand che ha “vestito” le epiche sfide tra i due giganti del tennis. C’è da augurarsi, per l’Italia e per Jannik, che lo stesso scenario si possa ripetere nel prossimo futuro tra Sinner e Alcaraz.