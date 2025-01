“E’ la prima volta che non vado all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ma non me la sono sentita perché in questi giorni sono state dette cose molto pesanti, molto offensive e molto gravi contro la magistratura. Oggi si stanno facendo riforme pesanti, riforme che nulla hanno a che vedere con i bisogni della gente e con i bisogni delle parti offese e dei deboli. Si stanno facendo riforme che non servono”. Così il procuratore capo del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha motivato la decisione di non presentarsi a Napoli, nella sede in cui ha parlato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in mezzo alle proteste di gran parte dei magistrati che in tutta Italia hanno abbandonato le aule e mostrato la Costituzione contro la riforma voluta dal governo Meloni. “Il protocollo prevedeva che come capo ufficio dovessi stare seduto nella prima fila, fermo. – ha detto Gratteri, in libreria con “Una Cosa sola” (Mondadori) scritto con Antonio Nicaso – non era mai accaduto da quando sono procuratore aggiunto di Reggio Calabria, procuratore a Catanzaro, procuratore a Napoli”, ha proseguito.

Il magistrato ha anche spiegato perché ritiene la protesta dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) “giusta, ma fin troppo timida“: “L’Anm nel corso degli anni è stata timida, già durante il governo precedente, il cosiddetto “governo dei migliori” ha protestato poco. Anzi, in alcune occasioni è stato detto che la riforma Cartabia era una buona riforma e quindi io penso che l’Anm doveva parlare prima, si doveva far sentire prima perché nel corso di questi anni si è sentita poco“, ha concluso l’ex procuratore di Catanzaro.