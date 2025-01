Da Roma a Milano, da Palermo a Genova passando per Reggio Calabria. In tutta Italia i magistrati hanno messo in atto la protesta annunciata alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e hanno lasciato le aule nel momento in cui ha preso la parola il rappresentante del governo in segno di protesta contro la riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio. A Roma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, pur senza minimizzare il significato della protesta, ha sottolineato l’assenza di confronto tra l’Anm e il Governo, stigmatizzando la posizione di chiusura delle toghe.

Contributi video di: Marco Lillo, Gianni Barbacetto, Marco Grasso, Lucio Musolino e Saul Caia