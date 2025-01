“Da questo momento in poi, il declino dell’America è finito“. Lo ha detto Donald Trump nel discorso inaugurale dopo aver descritto quello che lui ha definito un “Paese in rovina a causa di un governo corrotto“. “Tutto questo cambierà a partire da oggi, velocemente – ha aggiunto – la mia elezione è un mandato per rovesciare in modo completo e totale un orribile tradimento e tutti gli altri tradimenti che sono stati fatti, ridando alla gente la loro fede, il loro benessere, democrazia e libertà”.