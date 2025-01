Antonio Cassano ha chiesto scusa a Bobo Vieri. Un fatto che sorprende, specie in considerazione degli animi tesissimi tra i due. Fantantonio, in realtà, si è scusato con la madre dell’ex amico. I fatti risalgono allo scorso ottobre quando l’ex calciatore della Sampdoria, ospite al podcast BSMT su YouTube, aveva parlato della chiusura della Bobo Tv: “Pensavi di essere il più forte? Invece, lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre“.

La questione nacque lì, ma la replica dell’ex attaccante di Lazio e Inter è arrivata solo dopo tre mesi: “Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati“. A questo punto, nel corso dell’ultima puntata di Viva el futbol, il barese ha voluto far chiarezza riguardo alle sue frasi sulla famiglia di Vieri: “Per quanto riguarda quella persona che tutti sanno, la battuta che io ho fatto non era assolutamente offensiva nei confronti di sua mamma. Mai, veramente. Se eventualmente il papà, Bobo, Max e Veronica, il fratello e la sorella, e soprattutto la mamma si sentono offesi, allora chiedo scusa – ha ammesso Cassano prima di dare ulteriori spiegazioni – Io poche volte ho chiesto scusa, ma lo faccio adesso perché la stima e il rispetto che ho per loro è forte, veramente. Questa è la cosa. Nell’intervista con Gazzoli ho usato una frase che era un modo di dire. Se si sono sentiti offesi chiedo scusa a tutti, ma era un modo di dire, ho stima e rispetto per la famiglia”.

Sembrava quindi si fosse giunti a un momento di distensione tra i due, ma era solo apparente. Cassano ha infatti puntualizzato nuovamente il suo pensiero riguardo all’ex amico: “Per quanto riguarda lui. Chi si deve vergognare tra me e lui, è lui. Perché tutti sanno chi sono io e chi è lui, nel mondo del calcio e non solo. Il disastro che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, io posso andare davanti a otto miliardi di persone e guardare in faccia a tutti. Perché potete dirmi quello che volete, ma nessuno può dirmi che sono un uomo di m***a, chi deve vergognarsi tra me e lui, è lui – ha tuonato Fantantonio – Adesso siccome era nell’oltretomba, voleva un po’ di hype, gliel’ho dato. Te lo faccio prendere un Tapiro, ora torni nell’anonimato, tra tre o quattro giorni. Questo ti fa capire che in quella trasmissione noi tre eravamo il perno principale. Ora chiudo la parentesi con questo personaggio”.