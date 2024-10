“Per me non esistono più”. È con queste parole che Christian ‘Bobo’ Vieri ha commentato le dichiarazioni di Antonio Cassano al podcast “Passa dal BSMT”. L’ex calciatore di Real Madrid e Roma, infatti, era stato molto diretto sul rapporto, ormai lacerato, con il suo ex collega: “Siccome a quella persona là (Vieri, ndr), io non voglio più dare importanza, non lo chiamerò neanche più per nome: è un capitolo chiuso. Noi continuiamo da soli e lui ora si attacca, fa un’altra cosa e non lo segue neanche sua madre”.

Parole a cui Vieri ha risposto in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dopo aver affrontato temi che riguardano il campionato e le squadre di Serie A, l’ex numero 9 dell’Inter ha anche parlato degli ex compagni della Bobo TV: “Le parole di Cassano e Adani? Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più“, ha concluso Bobo Vieri.