Antonio Cassano si scaglia di nuovo contro due suoi storici nemici: l’attaccante del Milan Rafael Leao e l’ex amico e collega Bobo Vieri. Proseguono le discussioni sullo scambio di parole tra l’ex calciatore della Nazionale e il portoghese, con botta e risposta continui. Le accuse di Cassano vengono seguono poi risposte social di Leao. Adesso è nuovamente il turno di Fantantonio, che ha rilasciato nuove dichiarazioni sul numero 10 rossonero dopo aver ricevuto da Striscia la Notizia il 21° Tapiro d’oro della sua carriera proprio per le accuse ai danni del portoghese: “Ribadisco che Leao non ha i c******i. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato contro il Cagliari ha fatto ancora schifo“, ha tuonato Cassano.

L’ex calciatore, che in passato ha anche lui vestito la maglia del Milan, non si è però fermato qui: “Anche Conceicao se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio”. Valerio Staffelli ha pizzicato Cassano durante una partita di padel assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, con cui ha una trasmissione chiamata Viva El Futbol che va in onda su Twitch. Come prevedibile, è arrivato anche l’ennesimo attacco a Bobo Vieri: “Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta”, ha sentenziato l’ex calciatore.