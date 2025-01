Jannik Sinner è impegnato a Melbourne per difendere il titolo agli Australian Open, ma anche fuori dal campo deve fare i conti con un’importante lotta inerente la sua difesa. L’udienza al Tas, in programma a Losanna il 16 e il 17 aprile, resasi necessaria dopo il ricorso della Wada sul caso Clostebol si avvicina. C’è però una svolta inattesa: non sarà infatti Jeffrey Benz, ma Lord John Dyson l’arbitro nominato dai legali dell’altoatesino.

L’81enne è stato giudice della Corte Suprema inglese dal 2010 al 2012, garantendosi il titolo di Lord a vita, come succede a tutti quelli che presiedono la Corte. Profilo di altissimo livello, è stato in seguito presidente della Corte d’Appello e consulente del dipartimento cultura, media e sport del governo del Regno Unito. Ma Dyson, che ha poi ha dato seguito alla carriera da consulente legale, è anche membro di Sport Resolutions, il tribunale indipendente a cui si era rivolto la ITIA (l’International Tennis Integrity Agency) e che aveva dichiarato innocente Sinner per assenza di dolo o negligenza in merito alla positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno a Indian Wells. Gli altri membri saranno invece il lussemburghese Jacques Radoux, nominato dal Tas e che sarà presidente del collegio arbitrale (Radoux, tra l’altro, è un ex tennista), e l’israeliano Ken Lalo, nominato dalla Wada e di professione amministratore delegato di un’azienda che importa veicoli europei negli Usa. Come giudice sportivo ha avuto una formazione professionale soprattutto dedicata all’equitazione. Oltre al caso legato a Sara Errani, Lalo è tra gli arbitri che hanno partecipato al bando della Russia dall’atletica leggera per gli scandali del laboratorio di Mosca.