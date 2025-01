Questa volta nessun regalo, nessuna partenza rallentata. Prosegue senza intoppi la corsa di Jannik Sinner in questo Australian Open. Dopo aver eliminato nel secondo turno l’australiano Tristan Schoolkate con qualche difficoltà, il numero 1 del mondo torna a correre, battendo lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Un successo che consente all’azzurro di approdare alla seconda settimana del primo Slam della stagione, e di superare nuovamente l’attuale numero 46 della classifica, dopo il precedente nel Masters 1000 di Shanghai nel 2023. Un ottimo test in vista del primo vero scoglio del suo tabellone a Melbourne. Gli ottavi di finale infatti metteranno di fronte a Sinner uno tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic.

Il quarto ottavo di finale in sei partecipazione viene fuori al termine di una partita non perfetta (diversi errori con il diritto), ma gestita senza affanni, procedendo con il minimo indispensabile. Qualche piccolo, innocuo passaggio a vuoto, ma niente di davvero preoccupante. Tutto è sempre stato sotto controllo. Giron ci ha provato, ha giocato una partita di carattere e personalità, ma la differenza con il numero 1 del mondo è stata troppo ampia. Lo statunitense – a differenza di Schoolkate – era poi l’avversario perfetto per un giocatore come Sinner: regolare, senza eccessivi strappi pericolosi, palla colpita in maniera piatta e pulita. Un test molto utile per l’azzurro, nel quale il dispendio di energie è stato minimo. Un ottimo modo insomma di approdare alla seconda settimana dell’Australian Open.

La partita – Senza tentennamenti, subito in pressione. È l’inizio di partita di Sinner, determinato a non ripetere l’esperienza vissuta contro Schoolkate. Dieci minuti di partita e siamo già sul 3-0 per il numero 1 del mondo. L’azzurro aggredisce il servizio di Giron, si costruisce due chance e approfitta di un errore con il rovescio dello statunitense. L’andamento così viene subito incanalato, con l’azzurro che prova ad annullare ancora sul 4-1, ma stavolta Giron si salva e si toglie un po’ di tensione di dosso. Risultato? Sul 5-3 Sinner regala un’occasione per rimettere in parità il set, la salva, disegna un passante stretto incredibile e poi chiude un ace: 6-3.

Il secondo set si apre con Giron che prova a mettere più pressione all’azzurro, ma i suoi colpi non fanno così male. Sinner gestisce agevolmente e poi alla prima occasione allunga ancora. Due palle break sul 2-2; basta la prima. Il rovescio di Giron finisce lungo. Lo statunitense non demorde, prova a impensierire il numero 1 del mondo, e sul 5-4 ci riesce. Sinner infatti si ritrova sotto 0-30, prima di recuperare e chiudere alla prima occasione utile: 6-4. Seguendo lo stesso copione dei primi due parziali, anche il terzo set si apre con il break di Sinner. L’equilibrio spezzano però non spezza la voglia di lottare di Giron. Game successivo e tre palle del controbreak per lo statunitense. Sulla prima gran diritto lungolinea dell’azzurro, sulle altre due invece tanti i rammarichi di Giron, che sbaglia due risposte comode. Errori che agevolano il compito di Sinner: tenere la battuta e confermare il vantaggio, 2-0. La partita diventa altalenante, con l’azzurra più falloso e Giron che fatica sempre nei propri turni al servizio. Così, Sinner fallisce la palla del doppio break, prima di regalare il controbreak poco dopo con il più classico dei passaggi a vuoto. Contraccolpi sul numero 1 del mondo? Nessuno. Sinner si riprende immediatamente il break, e poi non si ferma. Doppio break poco dopo, match point, prima di servizio, 6-2.