Si è reso necessario l’idrante davanti allo stadio Olimpico per far cessare il lancio di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del bar River. Allo stadio, alle 20.45, è infatti in programma il derby Roma-Lazio. I tifosi, tenuti sotto controllo da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, hanno interrotto subito le loro azioni ma molto materiale, tra armi, mazze e fumogeni, è già stato sequestrato.