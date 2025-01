È precipitato da un’impalcatura in un’azienda di profilati, dall’altezza di sei metri, nell’area industriale di Lamezia Terme, in Calabria. Per Francesco Stella, 38 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, cadendo, ha sbattuto violentemente la testa e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. È il primo morto sul lavoro di questo nuovo anno. Nel luogo dell’incidente si sono recati agenti della polizia e, oltre al medico legale, è presente anche il magistrato di turno.