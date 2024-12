Terzo episodio in pochi a Milano di investimento sulle strisce pedonali. Anche in questo caso si tratta di madre e figlio. Il ragazzino 13 anni affetto da disabilità e la donna sono stati investiti questo pomeriggio in via De Nicola a Milano da un 61enne che non si è fermato a prestare soccorso. Le vittime sono state traportate in ospedale in codice giallo e le loro condizioni non sono gravi.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia locale stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto, un’utilitaria grigia, li ha urtati all’improvviso, facendoli cadere a terra e distruggendo la carrozzina del 13enne.

L’uomo alla guida, dopo l’impatto, si sarebbe fermato per guardare da vicino la donna riversa a terra e subito dopo si sarebbe rimesso al volante, allontanandosi velocemente. Rintracciato poco dopo, il 61enne è stato arrestato per omissione di soccorso.

Nei giorni scorsi sono stati due gli atti di pirateria a Milano: l’11 dicembre un camionista ha investito sulle strisce una donna che spingeva un passeggino con i suoi gemelli e l’ha uccisa. Il conducente è stato poi individuato e arrestato. Martedì 17 dicembre invece un uomo ha investito ancora una donna con una bimba di 3 anni nel passeggino e non si è fermato. Anche lui è stato arrestato, ma ha sostenuto che non si era accorto di nulla.