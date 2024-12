“Non me ne sono accorto”. Così l’uomo, che ha travolto sulle strisce una donna che spingeva un passeggino in piazza Durante a Milano, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia locale di Milano con l’accusa di lesioni e omissione di soccorso. La piccola ha riportato solo lievi contusioni al volto ed è stata medicata all’ospedale Niguarda. L’uomo, dirigente del Comune di Milano con una lunga carriera alle spalle, era recentemente passato dalla direzione delle politiche per l’abitare a quella degli appalti pubblici a Palazzo Marino. Era stato sospeso dal servizio pochi giorni prima dell’incidente.

L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino in piazza Durante, nei pressi di piazzale Loreto, all’incrocio tra via Catalani e via Casoretto, una zona priva di semafori ma dotata di strisce pedonali. Una donna bengalese di 31 anni stava attraversando con il passeggino quando un’Audi Q3 bianca, guidata dall’uomo, l’ha travolta. La carrozzina è stata scaraventata a terra, e la bambina, terrorizzata, si è messa a piangere. La madre, per fortuna, è rimasta illesa. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato a gran velocità senza fermarsi. L’episodio, avvenuto a pochi giorni di distanza dall’incidente mortale in viale Serra, ha dato il via a un’indagine-lampo coordinata dalla polizia locale. Grazie a una dashcam installata su un furgone, che ha registrato il modello e il colore dell’auto investitrice, gli agenti sono riusciti a rintracciare il veicolo nel pomeriggio, parcheggiato in via Gioia. Alle 16, quando l’uomo si è avvicinato all’auto per aprire la portiera, è stato fermato e arrestato sul posto.

Agli agenti, il 61enne avrebbe dichiarato: “Ho sentito un botto, ma non mi sono reso conto di aver investito qualcuno”. Una versione che risulterebbe poco compatibile con i dettagli emersi dall’inchiesta. Stamattina si presenterà davanti al giudice della direttissima per difendersi dall’accusa mosse nei suoi confronti.