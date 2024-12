Si è costituito dopo circa un’ora dall’incidente stradale, avvenuto a Montorio (Verona) in piazzale Buccari, l’uomo che alle 17.30 ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali, uccidendola e fuggendo subito dopo. L’uomo è ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. La donna di 87 anni è morta dopo un lungo tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori del Suem 118.

È accaduto poco prima delle 18 a Montorio in piazzale Buccari nei pressi della scuola mentre la donna stava attraversando, è sopraggiunta una Fiat Panda che l’ha colpita in pieno. Dopo l’incidente, l’uomo si è dato alla fuga. Sul posto interveniva il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale e altre tre pattuglie. Dopo oltre un’ora il conducente del veicolo si è presentato alla Polizia Locale mentre l’auto veniva trovata regolarmente parcheggiata in piazzale delle Penne Nere.

È stato accompagnato presso l’ospedale di Borgo Roma per i prelievi ematici per verificare le condizioni psicofisiche. La salma dell’anziana donna, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, su disposizione del pubblico ministero di turno è stata messa a disposizione dei familiari, giunti sul posto.