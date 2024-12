Una sagoma a terra, un uomo sdraiato immobile sulla corsia di emergenza della Valassina, la statale del Lago di Como e dello Spluga, che è la principale via d’accesso alla Valtellina e al cantone svizzero dei Grigioni. All’altezza di Lissone un uomo, che era al volante, nota la sagoma, e si ferma per controllare. Sono le tre di notte passate, c’è freddo: il ragazzo, che si scoprirà avere 25 anni ed essere della Brianza, era ubriaco, stava dormendo e una volta sveglio ha biascicato qualche parola. Nonostante il freddo, indossava soltanto una maglietta. L’automobilista allora lo carica in auto per portarlo al sicuro. Una volta in auto, il cellulare del ragazzo squilla: è un suo amico, uno di quelli che aveva fatto serata con lui, che viene a recuperarlo. Il giovane era stato infatti abbandonato in auto dai suoi amici dopo una serata ad alto tasso alcolico.

(immagine d’archivio)