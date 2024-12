Alla lavagna proprio come Bart Simpson. Il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise (società belga che milita in Jupiler Pro League) Loic Lapoussin è stato punito dal proprio club in modo piuttosto originale. Con un video pubblicato sul proprio profilo X dalla squadra belga, si nota il calciatore seduto davanti a una lavagna mentre impugna un pennarello e scrivendo a ripetizione “Union-Cercle”.

Ma non è tutto. In sottofondo risuona la sigla dei Simpsons, con tanto di scritta “The Lapoussins” in sovraimpressione, proprio per richiamare il titolo dell’iconica serie animata. Il video è stato studiato con una certa meticolosità: presente anche il rumore della campanella, che una volta suonata, faceva dileguare Bart da scuola a bordo del suo inseparabile skateboard. Per Lapoussin, al posto della tavola ci sono un paio di scarpini indossati per andare ad allenarsi. “Voglio scusarmi con gli amici del Cercle Brugge e con i nostri supporter per i miei commenti dopo la partita sullo stadio e i tifosi”, ha dichiarato il 28enne malgascio.

Ma a quali frasi si riferiva Lapoussin? In seguito al pareggio rimediato lo scorso 8 dicembre contro il Cercle, il centrocampista dell’Union si era lamentato per l’atmosfera dello stadio (con pochi tifosi presenti), il Jan Breydel, che i padroni di casa condividono con gli acerrimi rivali del Club Brugge, la seconda squadra più titolata del Belgio dopo l’Anderlecht: “Con tutto il rispetto per il Cercle, queste circostanze non mi fanno venire molta voglia di giocare a calcio. Penso che anche per i tifosi non sia piacevole venire. Giocare qui contro il Club Brugge o il Cercle Brugge fa molta differenza“, aveva dichiarato il calciatore in maniera un po’ sconsiderata. Per questo motivo, il club ha optato per una punizione esemplare. Si spera che, a differenza di Bart Simpson, Lapoussin abbia imparato la lezione.