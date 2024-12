“Totale assenza di attenzione all’emergenza casa, un diritto fondamentale. Chiediamo a maggioranza e governo risposte a chi ha cancellato 330 milioni di fondo affitto e per la morosità incolpevole. Chiediamo un piano straordinario per le case popolari, perché le liste di attesa sono troppo lunghe, e una legge che regolamenti gli affitti brevi”. Così la segretaria del PD Elly Schlein intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative, sottolineando che il diritto alla casa serve anche per gli studenti per garantire loro il diritto allo studio.

Schlein ha quindi parlato di Autonomia: “Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha smontato l’Autonomia il governo dovrebbe fermare i negoziati sulle intese e abrogare il testo per recuperare credibilità”. E sull’operato dell’esecutivo ha aggiunto: “Meloni leader più potente? Occorre chiedere agli italiani se dopo 2 anni di governo Meloni stanno meglio, hanno voltato le spalle ai poveri, ha preso in giro i pensionati. Non mi rassegnerò mai all’idea che la forza di un paese si esprima attraverso l’amicizia con i miliardari, noi abbiamo un altro modello di società dove non decidono i miliardari ma i cittadini”.