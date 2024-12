“Abbiate un sussulto di dignità” e “di coraggio” e “votate su un qualcosa sulla quale siamo tutti d’accordo”. A lanciare l’appello ai banchi della maggioranza è il capogruppo del Pd Francesco Boccia che fa riferimento agli emendamenti presentati e poi ritirati da Maurizio Gasparri contro i giganti del web. Emendamenti poi fatti propri dal Pd.

“Lei ha preso la parola non solo in quest’aula ma anche nelle Commissioni e in contesti istituzionali, e ha sempre garantito che il suo gruppo parlamentare sarebbe intervenuto su questi temi – ha detto Boccia rivolgendosi a Gasparri – Ma vi siete persi nelle nebbie dell’ipocrisia che tiene insieme questa maggioranza, perché quando il tema diventa se tocca agli stati iniziare a disciplinare cosa viene lanciato nello spazio per garantire le comunicazioni, diventate timidi per gli evidenti rapporti che la premier” ha con Musk.