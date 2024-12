“La guerra e il genocidio sono uno spettacolo di merda”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti del centro sociale Cantiere di Milano che questa mattina, 7 dicembre, hanno srotolato un tappeto rosso davanti al teatro della Scala di Milano riempiendolo di letame a poche ore dalla Prima che andrà in scena alle 18. “Si tagliano le spese sociali e sanitarie e intanto si finanzia la guerra” denunciano i manifestanti che hanno posato in mezzo al letame le foto della presidente del consiglio Meloni, del vicepremier Salvini e del premier israeliano Netanyahu”. La protesta ha anticipato il corteo che si terrà questo pomeriggio alle 15 da Porta Venezia. Un corteo che si snoderà per le vie del centro fino in largo Cairoli. In piazza ci saranno i centri sociali e i sindacati di base per protestare “contro la guerra e contro il ddl sicurezza”.