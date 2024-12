I treni, compresi quelli dell’Alta Velocità, impiegheranno più tempo per coprire tra la tratta Firenze e Roma per tre mesi. Dal 7 gennaio al 4 marzo sono in programma lavori di manutenzione straordinaria ai binari e di conseguenza i convogli percorreranno la linea a minore velocità. I lavori, ha spiegato Ferrovie dello Stato, prevedono un investimento di 12 milioni di euro e saranno coinvolti 75 tecnici di Rete ferroviaria italiana e delle ditte appaltatrici.

“Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne”, ha assicurato Ferrovie dello Stato. La tratta interessata dai lavori è quella tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 chilometri.

“Durante il periodo interessato dai lavori sarà necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio per alcuni treni che percorrono la tratta Orte-Roma”, ha aggiunto Fs. A essere coinvolti nei maggiori tempi di percorrenza saranno i treni Alta Velocità, gli Intercity e e i regionali. Alcuni treni Alta Velocità, inoltre, non effettueranno la fermata di Roma Tiburtina.