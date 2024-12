Mentre Viktor Orban stava entrando a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in piazza Colonna gli esponenti di +Europa hanno manifestato con cartelli e una bandiera dell’Europa contro il leader ungherese. Il segretario Riccardo Magi spiega: “Noi avevamo chiesto con Emma Bonino alla vigilia della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea dell’Ungheria, che vi fosse la decisione di far slittare quella presidenza. Era possibile ed era opportuno – continua Magi – e quello che è successo successivamente ha dimostrato che avevamo ragione. Orban ha utilizzato in maniera assolutamente abusiva ed anti-europea il suo ruolo. Orban sta danneggiando gli interessi dell’Europa”. Benedetto Della Vedova: “Siamo qui per dire no al modello Ungheria, un modello indicato ripetutamente da Salvini e Meloni, un modello contro la libertà di stampa, contro le libertà individuali e i diritti civili, un modello di coloro che vogliono distruggere l’Unione europea nel momento in cui ne abbiamo più bisogno o – e conclude – spero che Meloni dica ad Orban che l’interlocutore di Trump sarà l’Unione europea e non i singoli Stati perché questo è il modo con cui Trump, che servendosi di Orban e dei suoi amici vuole divorare dall’interno l’Unione europea. Meloni scelga da che parte stare, oggi è in mezzo al guado, avendo votato la Commissione von der Leyern, dica un secco no alla prospettiva anti-europea dei sovranisti e di Orban”.